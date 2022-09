Nach Unwetter in Italien wird weiter nach Vermissten gesucht

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ancona: Nach den heftigen Überschwemmungen in Mittelitalien suchen die Rettungskräfte weiter nach Vermissten. Elf Tote wurden nach Behörden-Angaben in der Region Marken bislang geborgen. Zwei Menschen werden noch vermisst, darunter ein acht Jahre alter Junge, der seiner Mutter bei dem Unwetter am Donnerstag aus den Armen gerissen worden war. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, rund 150 Personen mussten von Rettungskräften aus ihren Häusern geholt werden. Die Betroffenen erhalten von der Regierung Soforthilfen in Höhe von fünf Millionen Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 16:00 Uhr