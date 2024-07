Nach Unwetter in der Oberpfalz muss Feuerwehr ausrücken

Regensburg: Durch ein Unwetter sind in der Oberpfalz gestern Abend schwere Schäden entstanden. Bei Starkregen und Sturmböen stürzten mehrere Bäume um, Dächer wurden beschädigt und Keller liefen voll. In Regenstauf im Landkreis Regensburg war die Feuerwehr noch am frühen Morgen im Einsatz. Die Einsatzkräfte mussten die Dächer mit Planen abdecken und Keller auspumpen. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ausgefallen ist.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 28.07.2024 05:00 Uhr