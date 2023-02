Kurzmeldung ein/ausklappen Nach Unglück von Burgrain fahren Züge an Unfallstelle langsamer

Garmisch-Partenkirchen: Acht Monate nach dem Bahnunglück in Burgrain fahren Züge an der frisch sanierten Unfallstelle jetzt langsamer. Nach Angaben der Deutschen Bahn hängt das mit einem Gutachten über den Zustand des Bahndamms zusammen, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hatte. Man folge der Empfehlung, in diesem Streckenabschnitt vorerst mit geringerer Geschwindigkeit zu fahren. Laut der "Süddeutschen Zeitung" hatte das Gutachten ergeben, dass der Zug auch wegen eines durchnässten Bahndamms entgleist sein könnte. Direkt neben der Strecke fließt ein Wildbach. Zuletzt waren auch die Betonschwellen in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Offizielle Ergebnisse zur Unglücksursache gibt es bisher nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2023 21:15 Uhr