Nach Unfall mit Schleuserfahrzeug ist Fahrer in U-Haft

Waldkraiburg: Nach dem schweren Unfall eines Schleuserfahrzeugs bei Ampfing mit sieben Toten ist der mutmaßliche Fahrer in Untersuchungshaft. Dem Mann werden laut Polizei unter anderem mehrfacher Mord, versuchter Mord und das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen. Der Staatenlose mit Wohnsitz in Österreich soll am Freitagmorgen einen Kleintransporter gesteuert haben, der mit 23 Menschen völlig überladen war. Als er vor einer Kontrolle der Bundespolizei mit hoher Geschwindigkeit floh, verlor er die Kontrolle über den Wagen, der sich mehrmals überschlug.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 06:30 Uhr