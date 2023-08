Nach Unfall läuft Verkehr im Suez-Kanal wieder normal

Kurzmeldung ein/ausklappen Grünen-Chefin stellt Regierungspaket zur Stärkung der Wirtschaft in Aussicht

Berlin: Angesichts der Konjunkturflaute hat Grünen-Chefin Lang baldige Schritte zur Stärkung der Wirtschaft ins Spiel gebracht. Das werde das erste Thema sein, das die Bundesregierung in den nächsten Wochen in Angriff nehmen müsse, sagte Lang der "Bild am Sonntag". Die Koalition sei dazu "in guten Gesprächen". Um Deutschland wettbewerbsfähig zu halten, brauche es eine kluge Standortpolitik, die Wirtschaftsförderungen, Investitionen in die Infrastruktur und gezielte Steuererleichterungen verbinde. Dabei müsse es gleichzeitig auch gerecht zugehen, so die Grünen-Politikerin.

