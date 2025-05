Nach Unfall an Münchner Trambahnhalt stirbt eine Verletzte

Knapp eine Woche nach dem schweren Autounfall an einer Straßenbahn-Haltestelle in München ist eine der Verletzten gestorben. Ein Polizeisprecher teilte mit, eine 22 Jahre alte Studentin sei ihren schweren Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall am 7. Mai war ein Autofahrer mit seinem SUV von der Straße abgekommen und in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren. Dabei wurden sieben Menschen verletzt - teils schwer.

