Nach Umschalten der Krankenhaus-Ampel in Bayern gelten Vorschriften erst am Folgetag

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Staatsregierung hat klargestellt, wann welche neuen und verschärften Corona-Regeln in Bayern gelten. Zwar tritt die Änderung der 14. Infektionsschutz-Maßnahmen-Verordnung morgen in Kraft. Wirksam wird sie aber erst am Sonntag. Das bedeutet, die gelbe Warnstufe der Krankenhaus-Ampel, die das Gesundheitsministerium voraussichtlich morgen feststellt, muss auch erst am Sonntag beachtet werden. - Mit der Überarbeitung der Verordnung ist nun auch klar, dass die Krankenhausampel nicht mehr nur bayernweite Werte, sondern auch die regionale Auslastung der Kliniken anzeigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 12:00 Uhr