Nach Überschwemmungen in Libyen läuft allmählich Hilfe an

Bengasi: Während die Einsatzkräfte in Marokko versuchen, nach dem verheerenden Erdbeben noch Überlebende zu finden, läuft die internationale Hilfe in Libyen erst an. Die Regierung rechnet im Osten Libyens mit tausenden Toten. Besonders schwer betroffen ist die Hafenstadt Derna. Auf Videos in sozialen Medien waren in Folge massiver Regenfälle zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmten Straßen zu sehen. - Derweil arbeiten Einsatzkräfte in den schwer zugänglichen Erdbebengebieten in Marokko am Rande der Erschöpfung. Nach Angaben der Regierung wurden fast 2900 Tote gezählt, fast genauso viele Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 07:00 Uhr