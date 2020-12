Nach Überfall in Nigeria werden noch immer hunderte Schuljungen vermisst

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abuja: Nach dem Überfall auf eine Schule im Nordwesten von Nigeria werden immer noch mehrere hundert Jungen vermisst. Bislang ist unklar, wer hinter der Attacke vom vergangenen Freitag steckt. Laut Augenzeugen sollen die schwerbewaffneten Angreifer auf Motorrädern in die Stadt gefahren sein und dann die Zugangswege zu der Schule blockiert haben. Ein Sprecher der nigerianischen Regierung teilte mit, die Entführer seien inzwischen von Soldaten aufgespürt und umzingelt worden. Demnach fordern die Täter Lösegeld. Der Vorfall erinnert an die Entführung von mehreren hundert Mädchen in Nigeria im Jahr 2014 durch die islamistische Miliz Boko Haram, die damals weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 11:00 Uhr