Nach Trumps Zollpause steigen Börsenkurse weltweit

Washington: Die US-Regierung will in den kommenden Wochen mit verbündeten Ländern über Zollabkommen verhandeln. Laut dem Finanzministerium sind Gespräche mit über 70 Staaten geplant. Präsident Trump hatte gestern eine Pause von den verhängten hohen Zöllen angekündigt. In den kommenden drei Monaten gilt damit für viele Länder ein Satz von 10 Prozent für Einfuhren in die USA. Infolge dieser Ankündigung stiegen weltweit die Aktienkurse - sogar an den Börsen in China, das als einziges Land von der Zollpause ausgenommen ist. Am Morgen sind von chinesischer Seite neue Abgaben auf Waren aus den USA von 84 Prozent in Kraft getreten. Wegen der verschlechterten Beziehungen mit Washington rief Peking seine Bürgerinnen und Bürger zudem dazu auf, bei Reisen in die Vereinigten Staaten vorsichtig zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 07:00 Uhr