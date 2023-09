Nach Tötungsdelikt in Lohr sucht Polizei mögliche Tatwaffe

Lohr am Main: Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Unterfranken sucht die Polizei eine Tatwaffe. Laut Ermittlern hat sich eine Zeugin gemeldet, die einen Schuss gehört haben will. Ob der Jugendliche tatsächlich erschossen wurde, ist bisher unklar. Der 14-Jährige war gestern Abend tot auf einem Schulgelände in Lohr am Main gefunden worden. Kurz darauf wurde ein Jugendlicher festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt. Er ist laut Polizei jünger als 16 Jahre und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 13:00 Uhr