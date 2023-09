Nach Tötungsdelikt in Lohr ist Trauer groß

Lohr am Main: Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen ist die Trauer groß. Auf dem Schulgelände in Lohr am Main in Unterfranken, auf dem der 14-Jährige gestern tot aufgefunden wurde, haben Menschen Kerzen und Blumen niedergelegt. Tief betroffen ist auch Bürgermeister Mario Paul. Er hat dem BR gesagt, seine Gedanken seien bei den Eltern, Geschwistern und Freunden des Opfers. Als dringend tatverdächtig gilt ein Teenager jünger als 16 Jahre. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 15:00 Uhr