Nach Tötung eines 13-Jährigen in Berlin noch kein Fahndungserfolg

Berlin: Nachdem am Samstagabend ein 13-jähriger Bub mitten in Berlin erstochen wurde, hat die Polizei bisher noch keinen Tatverdächtigen festnehmen können. Wie ein Sprecher am Vormittag sagte, sind zwar zahlreiche Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur gibt es aber offenbar noch nicht. Es laufe die Fahndung nach einem etwa 45 Jahre alten Mann mit Oberkopfglatze und grau-meliertem Vollbart, so die Polizei. Das 13-jährige Opfer war im Berliner Stadtteil Mitte mit Freunden unterwegs, als es laut Zeugen zu einem Streit zwischen ihnen und einem Mann kam. Dabei erstach der Täter den Buben und flüchtete.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.11.2020 12:15 Uhr