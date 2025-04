Nach tödlichen Schüsse in Hessen sucht die Polizei weiter nach dem Täter

Bad Nauheim: Nach den tödlichen Schüssen in Hessen ist der Täter weiter auf der Flucht. Ein Sprecher der Polizei erklärte am Morgen, es werde immer noch gesucht und ermittelt. Zwei Männer waren gestern mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus in Bad Nauheim gefunden worden. Weitere Angaben machten die Beamten nicht. Unklar ist auch, ob sich Täter und Opfer kannten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Für Anwohner oder weitere Personen habe aber keine Gefahr bestanden.

