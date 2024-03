Nach tödlichem Vorfall in Gaza werden Rufe nach einer unabhängigen Untersuchung laut

Gaza: Während die genauen Umstände der tödlichen Katastrophe um einen Hilfskonvoi im Gazastreifen weiter unklar sind, sieht sich Israel mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Frankreichs Präsident Macron schrieb auf der Plattform X, in Gaza seien Zivilisten von israelischen Soldaten ins Visier genommen worden. Die Terrororganisation Hamas sprach von mehr als 100 Toten und hunderten Verletzten und warf Israel vor, wartende Menschen angegriffen zu haben. Israelische Militärsprecher wiesen die Vorwürfe zurück und sprachen von einem tödlichen Gedränge. Demnach schossen Soldaten, die sich bedroht gefühlt hätten, auf die Beine einiger Menschen. Von internationaler Seite mehren sich die Rufe nach einer unabhängigen Untersuchung. Der Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres sagte, man kenne nicht alle Fakten und sei sich bewusst, dass es unterschiedliche Darstellungen gebe. Der Weltsicherheitsrat in New York konnte sich laut der Deutschen Presseagentur bei einem Treffen zunächst auf keine gemeinsame Stellungnahme verständigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 09:00 Uhr