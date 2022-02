Nach tödlichem Unfall ist A9 in Richtung Süden gesperrt

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pegnitz: Auf der A9 ist es im Landkreis Bayreuth zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mensch starb, als in Fahrtrichtung München mehrere Fahrzeuge zusammenstießen. Nach Angaben von Polizei und Rettungskräften gab es außerdem einen Schwerverletzten sowie drei mittelschwer Verletzte, unter ihnen auch ein 10-jähriges Kind. Am Unfallgeschehen waren demnach vier PKW und ein LKW beteiligt. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden. Die A9 ist in Fahrtrichtung Süden total gesperrt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 14:45 Uhr