Nach tödlichem Surfer-Unfall sperrt München die Eisbachwelle

Nach dem Unfall an der Eisbachwelle im Englischen Garten in München ist die verunglückte Frau gestorben. Das hat die Polizei bestätigt. Oberbürgermeister Reiter äußerte sich betroffen. Nach seinen Worten soll nun alles getan werden, um den genauen Hergang des Unfalls herauszufinden. Die Stadt München hat es indessen "bis auf Weiteres" per Allgemeinverfügung verboten, die Eisbachwelle zu nutzen. Vor einer Woche war die 33-jährige dort unter Wasser gezogen worden, weil sich beim Surfen ihre Sicherungsleine am Grund verhakt hatte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 24.04.2025 19:00 Uhr