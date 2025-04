Nach tödlichem Surf-Unfall wird Wasser am Eisbach abgesenkt

München: Zwei Wochen nach dem tödlichen Surf-Unfall am Eisbach wird heute dort das Wasser abgesenkt, damit Taucher das Bachbett auf Hindernisse absuchen können. Die Ermittler wollen herausfinden, warum sich die am Knöchel der erfahrenen Surferin befestigte Sicherheitsleine am Grund des Eisbachs verhakt hatte. In der Folge kam die 33-Jährige nicht mehr aus der Strömung heraus. Erst die Feuerwehr konnte die Frau aus dem Wasser holen. Sie starb vorige Woche an den Folgen des Unfalls. Seither ist das Surfen auf dem Münchner Eisbach verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 06:00 Uhr