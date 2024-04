Nach Tod von zwei ukrainischen Soldaten in Murnau gibt es ein Geständnis

Murnau am Staffelsee: Nach dem tödlichen Angriff auf zwei Ukrainer im Oberland hat der Verdächtige die Tat eingeräumt. Das hat die Polizei bestätigt. Den Messerstichen soll ein Streit mit den beiden späteren Opfern vorangegangen sein. Der mutmaßliche Täter war betrunken und polizeibekannt. Brisant wird der Fall dadurch, dass er Russe ist. Die beiden Opfer waren ukrainische Soldaten. Sie waren mit Armverletzungen in der Murnauer Unfallklinik behandelt worden. Zur Nachbehandlung durften sie noch in Bayern bleiben, sie lebten zuletzt in einer Unterkunft für Flüchtlinge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 13:45 Uhr