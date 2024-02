Nach Tod in Kinderheim beginnt in Wundsiedel der Prozess

Wunsiedel: Um 9 Uhr hat vor dem Landgericht Hof der Prozess um den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim begonnen. In dem Verfahren geht es nicht explizit um den mutmaßlichen Mord, sondern um den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch des Mädchens. Ermittlungen ergaben, dass der heute Angeklagte in der Nacht in das Heim eingebrochen war, um Wertgegenstände zu stehlen. Dort soll der 25-Jährige das zehn Jahre alte Mädchen vergewaltigt haben. Zu Tode gekommen sein soll das Mädchen im Laufe der Nacht dann durch einen elfjährigen Mitbewohner. Laut Süddeutscher Zeitung drängte der Angeklagte den Jungen dazu, das Mädchen zum Schweigen zu bringen. Der mittlerweile 12-Jährige ist in dem Prozess als Zeuge geladen. Er kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht verfolgt werden und gilt ebenfalls als Opfer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 09:00 Uhr