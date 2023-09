Nach Tod einer 17-Jährigen wird Tatverdächtiger gefasst

Diepholz: Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen und einem Angriff auf eine 30-jährige Frau im niedersächsischen Landkreis Diepholz ist der gesuchte Tatverdächtige gefasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde er am Abend festgenommen. Das Auto des 42-Jährigen war demnach gegen 19.00 Uhr an der A7 entdeckt worden. Der Mann soll die beiden Frauen zufällig ausgewählt haben. Die 17-Jährige war am Sonntagabend beim Inlineskaten erstochen worden. Die 30-Jährige wurde gestern Früh vor einem Fast-Food-Restaurant mit einem Messer schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 06:00 Uhr