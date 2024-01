Nach Terroralarm am Kölner Dom Verdächtiger in Abschiebehaft

Köln: Nach der Terrorwarnung rund um den Kölner Dom kommt der festgenommene Verdächtige vorerst nicht wieder frei. Der 25-Jährige befindet sich seit gestern in Abschiebehaft. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl aus Österreich vor. Der Tadschike gehört zu einer Gruppe von vier Männern, die die Polizei an Silvester an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 15:15 Uhr