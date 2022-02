Nach Stürmen herrscht Lebensgefahr in den Wäldern

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die schweren Unwetter der vergangenen Tage haben in den Wäldern viele Bäume beschädigt. Waldbesitzer rufen dazu auf, in den nächsten Wochen die Wälder zu meiden. Es herrsche Lebensgefahr, sagte der Vorsitzende des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Schirmbeck, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Erst müssten die Sturmschäden beseitigt werden, das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so Schirmbeck weiter, denn die Lage sei noch ziemlich unübersichtlich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 12:15 Uhr