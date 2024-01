Nach Streikende gibt es weiter Einschränkungen im Bahnverkehr

München: Trotz Ende des Bahnstreiks müssen Fahrgäste weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Die Münchner S-Bahn fährt auf mehreren Linien nur im Stundentakt. Im Regionalverkehr bietet die Bahn teilweise nur einen Zwei-Stunden-Takt an. Bei Tickets bleibt die Zugbindung aufgehoben - das heißt, Reisende können ein Ticket auch später nutzen und bereits gebuchte Fahrten verschieben. Auch im Güterverkehr wird es laut Bahn einige Tage dauern, bis der Verkehr wieder normal läuft. In den nächsten fünf Wochen wird es keinen Arbeitskampf bei der Bahn geben. Die Friedenspflicht läuft bis zum 3. März. Am Wochenende hatte sich das Unternehmen mit der Gewerkschaft darauf verständigt, dass beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 09:00 Uhr