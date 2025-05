Nach Stichwahl in Rumänien liegt Pro-Europäer vorne

Warschau: Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Polen gibt es keinen klaren Sieger. Nach den ersten Prognosen liegt der liberalkonservativen Rafal Trzaskowski bei rund 31 Prozent der Stimmen, der nationalkonservative Karol Nawrocki bei etwas mehr als 29 Prozent. Die Stichwahl ist voraussichtlich am 1. Juni. In Rumänien liegt nach der Stichwahl um das Präsidentenamt der pro-europäische Kandidat Nicusor Dan vorne. Laut zwei Nachwahlbefragungen kam er auf rund 54 Prozent, sein nationalistischer Gegenkandidat George Simeon auf 45 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 21:00 Uhr