Nach starkem Erdbeben in Japan bleibt die Lage kritisch

Tokio: Zweieinhalb Wochen nach einem Erdbeben in Japan mit der Stärke 7,6 ist die Lage im betroffenen Gebiet immer noch schwierig. Auf der Halbinsel Noto an der japanischen Westküste sind immer noch mehr als 5.000 Haushalte ohne fließendes Wasser. Die Reparatur der Wasserleitung könnte laut Behörden bis zu drei Jahre dauern. Mehr als 16.000 Menschen leben noch unter katastrophalen Bedingungen in Notunterkünften. Strom gibt es nur selten oder gar nicht und die Temperaturen sind eisig. Bei dem Beben am Neujahrstag kamen mehr als 220 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 07:00 Uhr