Nach Sperrung verkehren wieder Züge zwischen München und Salzburg

Traunstein: Nach der teilweisen Sperrung der Bahnstrecke zwischen München und Salzburg ist der Zugverkehr wieder angelaufen. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, kommt es aber immer noch zu Verspätungen und Zugausfällen. Im Fernverkehr fährt demnach höchstens jeder zweite Zug. Die Bahn empfiehlt, vor Fahrtantritt im Internet oder in der DB-App zu prüfen, welche Züge fahren. Gestern war bei Traunstein eine Reparaturlok in Brand geraten. Daher wurde die Strecke teilweise gesperrt. Hunderte Fahrgäste waren zwischenzeitlich an den Bahnhöfen Traunstein und Übersee gestrandet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 09:45 Uhr