Nach Schuldspruch gegen Trump rufen Sympathisanten zu Vergeltung auf

New York: Anhänger von Ex-Präsident Trump haben nach dem Schuldspruch gegen ihn zu Krawallen und Vergeltung aufgerufen. In sozialen Netzwerken waren Hassparolen zu lesen, auch gegen den New New Yorker Richter. Trump, der erneut Präsident werden will, war im Prozess um eine Schweigegeld-Zahlung an eine Porno-Darstellerin von einer Geschworenen-Jury in allen Punkten für schuldig befunden worden. Trump bezeichnete das Urteil als Schande. Sein Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen. Trump ist damit der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der in einem Strafprozess verurteilt wurde. Das Strafmaß soll im Juli verkündet werden. Experten rechnen mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe, aber kaum mit einer Haftstrafe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 10:00 Uhr