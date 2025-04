Nach Schüssen in Schweden wird 16-Jähriger festgenommen

Polizei in Uppsala hat minderjährigen Tatverdächtigen festgenommen: Der 16-Jährige steht laut den Ermittlern unter Mordverdacht. Tatort sei ein Friseursalon im Zentrum der Stadt gewesen, in dem gestern am späten Nachmittag drei Erschossenen gefunden worden waren. Zu den Hintergründen der Tat und des Tatverdächtigen äußerte sich die Polizei bisher nicht.

