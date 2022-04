Nach Schüssen in New York Verdächtiger festgenommen

Strack-Zimmermann kritisiert Ukraine-Politik von Scholz

Berlin: Der Koalitionspartner FDP ist mit der Ukraine-Politik von Bundeskanzler Scholz hart ins Gericht gegangen. FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann warf im Gespräch mit "Welt Online" Scholz mangelnde Führungsstärke vor. Der Kanzler habe keinen Plan bei den Waffenlieferungen und verstecke sich hinter Ministerien, so Strack-Zimmermann. Sie sieht bei Scholz einen abwartenden Regierungsstil ähnlich wie bei der früheren Regierungschefin Merkel. Fast zur selben Zeit hat der Kanzler der ARD ein Interview gegeben, in dem er seine Zurückhaltung hinsichtlich eines Energieembargos gegen Russland verteidigte. Zur Kritik, Deutschland habe bisher noch keine schweren Waffen an die Ukraine geliefert, sagte der SPD-Politiker, man stimme sich hier mit den Verbündeten ab. Irritiert zeigte er sich über Kiews Absage an einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier. Er selbst will - anders als von ukrainischen Regierung gewünscht - in nächster Zeit nicht nach Kiew reisen.

