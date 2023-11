Nach Schneesturm in Ukraine weiter Tausende ohne Strom

Kiew: Bei dem schweren Schneesturm in der Mitte und dem Süden der Ukraine sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das sagte Präsident Selensky bei seiner abendlichen Videoansprache. 19 Menschen wurden verletzt. Noch immer sind 1.500 Orte vom Stromnetz abgeschnitten. Allein in Kiew sind 15.000 Häuser betroffen. Das Unwetter hatte in der vergangenen Nacht auch den Süden Russlands sowie die annektierte Halbinsel Krim getroffen. Medienberichten zufolge wurden auf der Krim mehrere Menschen verletzt. Auch dort gab es Stromausfälle und gesperrte Straßen wegen umgestürzter Bäume.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 23:15 Uhr