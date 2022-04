Nach Schiffsuntergang vor der tunesischen Küste finden Taucher Ölspuren

Greenpeace warnt vor Rekordzahlungen für Russlands Rohstoffe

Berlin: Nach Berechnungen der Umweltorganisation Greenpeace muss Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich Rekordsummen für Öl und Gas an Russland überweisen. Die Ausgaben dafür drohen demnach auf fast 32 Milliarden Euro anzusteigen, soviel wie seit Jahren nicht. Das entspräche 57 Prozent des russischen Militärbudgets von 2020, heißt es in der Studie, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Allein für den Import von Gas könnten sich die Rechnungen in diesem Jahr verdoppeln. Greenpeace fordert deshalb ein Ende dieser - so wörtlich - Kriegs-Finanzierung. - Die Organisation schlägt unter anderem vor, Teile der Exporterlöse Russlands abzuschöpfen und einzubehalten. Die Einnahmen könnten etwa in einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine oder in erneuerbare Energien fließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2022 15:00 Uhr