Nach Schiffs-Kollision wird ein Verdächtiger festgenommen

Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe vor der englischen Nordseeküste mit einem Toten hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet: Demnach ist ein Mann wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen worden. Laut Polizei handelt es um einen 59-Jährigen - inzwischen steht auch fest, dass er der Kapitän des Containerschiffs ist. Bei dem Unglück ist gestern das in Portugal registrierte Containerschiff «Solong» mit toxischen Chemikalien an Bord mit dem mit Flugzeugtreibstoff für das US-Militär beladenen Tanker «Stena Immaculate» kollidiert. Beide Schiffe fingen Feuer. Flugzeugtreibstoff aus einem beschädigten Tank lief in die Nordsee.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 11.03.2025 18:00 Uhr