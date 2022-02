Nach S-Bahn-Unglück wird technisches Versagen derzeit ausgeschlossen

Bayern lockert Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene

München: Ab übermorgen gelten im Freistaat gelockerte Corona-Regeln. Das hat das Kabinett beschlossen. Demnach können sich Geimpfte und Genesene privat wieder in beliebig großen Runden treffen. Außerdem gilt ab übermorgen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens, etwa bei Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen 2G statt 2G plus. Das heißt, Geimpfte oder Genesene benötigen keinen zusätzlichen Test oder eine Booster-Impfung für den Zugang. Auch die maximiale Zuschauerzahl bei Kultur- und Sportveranstaltungen wird erhöht. So sind beispielsweise bei Spielen der Fußball-Bundesliga wieder bis zu 25.000 Teilnehmer erlaubt. Lockerungen gibt es auch für Ungeimpfte. Sie dürfen mit negativem Test unter anderem wieder in Hochschulen, Museen und Fitnessstudios.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2022 18:00 Uhr