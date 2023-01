Nach Razzia in NRW sitzen zwei Brüder in U-Haft

Nachrichtenarchiv - 09.01.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Castrop-Rauxel: Nach dem Anti-Terror-Einsatz im Ruhrgebiet durchsuchen Einsatzkräfte zur Stunde zwei Garagen, die dem 32 Jahre alten verdächtigen Iraner zugeordnet werden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit. Die Garagen befinden sich demnach in einem Hinterhof in Castrop-Rauxel. Die sogenannte Analytische Task Force der Feuerwehr sei im Einsatz, weil in den Garagen möglicherweise gefährliche Stoffe gelagert seien. Seit gestern Abend sitzen der verdächtige Iraner und sein 25-jähriger Bruder in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, einen islamistisch motivierten Anschlag mit Giftstoffen geplant zu haben. Der 25-Jährige verbüßt aktuell eine mehrjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes. Wegen einer Suchterkrankung wurde er in eine Klinik verlegt. Am Wochenende durfte er bei seinem Bruder übernachten.

