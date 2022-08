Nach Razzia in Mar-a-Lago fordert Ex-US-Präsident Trump neutralen Gutachter

Habeck und Scholz setzen Kanada-Reise fort

Montreal: Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck setzen heute ihre Kanada-Reise fort, in deren Zentrum die Zusammenarbeit in Energiefragen steht. Scholz und Habeck werden Neufundland im Osten Kanadas besuchen, wo eine Windenergieanlage zur Produktion von Wasserstoff geplant ist. Deutschland und Kanada wollen dann ein Abkommen zum grünen Wasserstoff unterzeichnen. Gestern hatte Scholz bereits betont, Kanada werde bei der Produktion von grünem Wasserstoff eine große Rolle spielen. Ob Kanada in den nächsten Jahren auch Flüssiggas liefert, ist hingegen noch nicht klar. Trudeau sagte zwar, Kanada prüfe alle Möglichkeiten, um den Deutschen und Europäern kurzfristig zu helfen, da sie im kommenden Winter vor einer echten Herausforderung stünden. Bisher seien die Pläne für LNG-Terminals an der Ostküste Kanadas jedoch nicht wirtschaftlich gewesen.

