Nach Razzia in Castrop-Rauxel sitzen zwei Iraner in U-Haft

Nachrichtenarchiv - 09.01.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Gegen die im Ruhrgebiet festgenommenen iranischen Brüder ist nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul Haftbefehl erlassen worden. Wie der CDU-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte, sollen sie einen islamistisch motivierten Giftanschlag geplant haben. Nach Angaben Reuls wurden in der Wohnung der Männer in Castrop-Rauxel zwar keine giftigen Substanzen gefunden, wohl aber digitale Speichermedien. Der nordrhein-westfälische Innenminister betonte, die abstrakte Gefahr eines Terror-Anschlags in Deutschland sei nach wie vor hoch. Besonders islamistische Einzeltäter sind demnach eine Gefahr. Reul lobte die internationale Zusammenarbeit der deutschen Behörden mit ausländischen Geheimdiensten. Der entscheidende Hinweis war aus den USA gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2023 08:00 Uhr