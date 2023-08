Nach Raserunfall in Köln wurde Haftbefehl erlassen

Köln: Nach einem Unfall mit 14 Verletzten und 10 beschädigten Fahrzeugen muss sich ein 28-Jähriger wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens verantworten. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitagabend in Köln in einem Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln gerast und dann ungebremst gegen Autos gefahren, die vor einer weiteren roten Ampel gestanden hatten. Der Sportwagen hob ab und blieb dann auf dem Dach eines Kleinwagens liegen. Andere Autos wurden ineinandergeschoben.

