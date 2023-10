Nach Raketenbeschuss wieder Luftalarm in israelischen Städten

Tel Aviv: Militante Palästinenser haben wieder Raketen auf Israel abgefeuert. In Tel Aviv und anderen Städten gab es Luftalarm. Über Schäden oder Opfer ist nichts bekannt. Das israelische Militär wiederum hatte in der Nacht nach eigenen Angaben wieder hunderte Ziele im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Dabei soll es sich um Tunnelschächte, Geheimdienstinfrastruktur, Kommandozentralen und auch etliche Abschussrampen gehandelt haben. Man habe zudem führende Mitglieder verschiedener Terrororganisationen getötet. Derzeit laufen die Vorbereitungen dafür, dass von Ägypten aus Hilfslieferungen in den von Israel abgeriegelten Gazastreifen können. Dazu muss erst eine Straße repariert werden. Ägypten hatte sich bereit erklärt, in den nächsten Tagen etwa 20 der 150 wartende Lastwagen mit Hilfsgütern durchzulassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 17:00 Uhr