Nach Raketenangriff auf Kramatorsk soll ein Verdächtiger festgenommen worden sein

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz spricht in der ARD von Schwächung Putins nach Söldneraufstand

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Russlands Präsidenten Putin nach dem Söldneraufstand von Samstag als "geschwächt" bezeichnet. In einem Interview für die ARD-Sendung "Maischberger" sagte er, die Ereignisse hätten Risse in den autokratischen Machtstrukturen gezeigt. Putin sitze keineswegs so fest im Sattel, wie er immer wieder behaupte. Scholz räumte ein, dass der Bundesnachrichtendienst vom Aufstand der Wagner-Truppe überrascht worden sei. Angesichts von Berichten, die US-Geheimdienste hätten früher Bescheid gewusst, kündigte er Gespräche mit den Verbündeten über den Informationsfluss an. Beim innenpolitischen Thema Mindestlohn zeigte sich der Bundeskanzler enttäuscht über die geringe Aufstockung, die nun geplant ist. Er verwies aber auf die - Zitat - "massive Erhöhung" im vergangenen Jahr. Damit liege Deutschland in Europa vorne. Der Mindestlohn beträgt aktuell 12 Euro. In den nächsten zwei Jahren soll er um 82 Cent steigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2023 20:45 Uhr