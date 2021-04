Nach Querelen um CDU erklärt sich Kretschmann im Grünen-Vorstand

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In Baden-Württemberg will sich Grünen-Ministerpräsident Kretschmann heute erneut im Vorstand der Landespartei erklären. Dabei solle er auch ausführlich die Inhalte der geplanten Sondierungsgespräche mit der CDU erläutern, hieß es aus Parteikreisen. Kretschmann will die grün-schwarze Koalition im Südwesten fortsetzen. Seine Partei hatte gestern aber erst nach langem Ringen ihr Einverständnis für eine Neuauflage des Bündnisses gegeben. Einige Vorstandsmitglieder hätten sich für Baden-Württemberg ein Ampel-Bündnis mit SPD und FDP gewünscht. Morgen wollen die Spitzenteams von Grünen und CDU bei einem abschließenden Sondierungstreffen ein Papier erarbeiten, das die Basis für Koalitionsverhandlungen sein soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 14:00 Uhr