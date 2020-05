Nach Polizeigewalt in Minneapolis wird ein Beteiligter festgenommen

Nachrichtenarchiv - 29.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minneapolis: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in der US-Großstadt ist einer der an dem Einsatz beteiligten Polizisten festgenommen worden. Dabei soll es sich um den Beamten handeln, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Der 46-Jährige starb im Krankenhaus. Infolge seines Todes war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in Minneapolis gekommen. Der Gouverneur von Minnesota, Walz, rief die Demonstranten eindringlich zum Verzicht auf Gewalt auf. Probleme wie der Rassismus müssten angegangen werden. Dies könne aber nicht passieren, solange noch Anarchie auf den Straßen herrsche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 21:00 Uhr