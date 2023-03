Nach Nordstream-Anschlag führen Spuren in die Ukraine

Meldungsarchiv - 07.03.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Gut ein halbes Jahr nach den Anschlägen auf die Nordstream-Pipelines gibt es offenbar Spuren in die Ukraine. Recherchen von ARD-Hauptstadtstudio, SWR, rbb und der "Zeit" zufolge konnten deutsche Ermittler den Hergang weitgehend lückenlos rekonstruieren. Demnach stach eine sechsköpfige Crew Anfang September von Rostock aus mit einer gecharterten Yacht in See. Auf dem Boot konnten später Sprengstoffspuren sichergestellt werden. Laut dem Recherche-Team gibt es jedoch keinerlei Hinweise auf die Drahtzieher. Möglich sei auch, dass es sich um eine sogenannte "False Flag" handelt: dass die Spuren also bewusst in Richtung Ukraine gelegt wurden. Weder die Regierung in Kiew noch der Generalbundesanwalt haben sich bislang dazu geäußert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2023 19:45 Uhr