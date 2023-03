Nach Nordstream-Anschlägen führen Spuren in die Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Schauspieler Heinz Baumann stirbt mit 95 Jahren

München: Der Schauspieler Heinz Baumann ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb er in München im Alter von 95 Jahren. Baumann war zunächst am Theater aktiv. Sein Spielfilmdebüt gab er an der Seite von Liselotte Pulver in der Komödie "Das Spukschloss im Spessart". Später wirkte Baumann in zahlreichen Fernseh-Krimis mit, wie zum Beispiel in der ZDF-Serie "Soko 5113", in der ein Team der Münchner Kriminalpolizei dargestellt wird. In "Adelheid und ihre Mörder" spielte er an der Seite von Evelyn Hamann den Hauptkommissar, der von seiner Sekretärin unterstützt wird.

