Nach Neun-Euro-Ticket wieder so viele Bahnreisen wie vor Corona

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Nachdem das Neun-Euro-Ticket ausgelaufen ist, fahren wieder etwa so viele Menschen mit der Bahn wie vor der Corona-Pandemie. Das hat eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamt mittels anonymisierter Handydaten ergeben. Im Gültigkeitszeitraum des Billigtickets war das Reiseaufkommen demnach stark angestiegen. In den Monaten Juni, Juli und August unternahmen die Menschen laut der Auswertung deutlich mehr Bahnreisen über Distanzen ab 30 Kilometern. Im Durchschnitt lag die Zahl der täglich erfassten Reisen im Schienenverkehr demnach um 44 Prozent höher. Bei Bahnreisen zwischen 100 und 300 Kilometern fiel der Anstieg mit 57 Prozent am höchsten aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2022 14:15 Uhr