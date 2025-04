Nach neuen US-Zöllen sackt DAX erneut ab

Die neuen US-Zölle greifen seit heute: Die Börsen in Europa haben reagiert und sind wieder ins Minus gerutscht. Der DAX verlor bis zum Mittag drei Prozent. Italien hat wegen der Zollaufschläge seine Wachstumsprognose für dieses Jahr halbiert - auf nun mehr 0,6 Prozent. In Brüssel will man am Nachmittag über Gegenmaßnahmen entscheiden. Wahrscheinlich ist, dass US-Waren wie Reis, Soja und Textilien in Europa teurer werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.04.2025 13:00 Uhr