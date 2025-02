Nach neuem Kabelschaden in der Ostsee plant EU Maßnahmenpaket

Stockholm: Wieder gibt es in der Ostsee einen Kabelschaden – und wieder gibt es auch den Verdacht auf Sabotage. Das teilte die schwedische Polizei mit. Betroffen ist offenbar ein Unterseekabel vor der Insel Gotland, das zwischen Deutschland und Finnland verläuft. Weil bereits mehrmals Sabotageakte an Unterseekabeln in Europa vermutet wurden, plant die EU-Kommission einen besseren Schutz ihrer maritimen Infrastruktur. Ein Maßnahmenpaket sieht schnellere Reparaturen, eine bessere Überwachung und eine engere Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft vor.

