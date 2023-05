Nach mutmaßlichem Doppelmord bei Neu-Ulm gibt es Festnahmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier für Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre

Berlin: Bundespräsident Steinmeier kann sich vorstellen, dass künftig auch 16-Jährige bereits an Bundestagswahlen teilnehmen. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte er, er sei lange skeptisch gewesen, was die Absenkung des Wahlalters betrifft, aber man dürfe die Augen vor Veränderungen nicht verschließen. Man stehe in Deutschland vor einer gewaltigen demografischen Verschiebung, bei der der Stimmanteil der Älteren erheblich wachse. In einer solchen Situation, so Steinmeier, halte er es für geboten, darüber nachzudenken, dies durch eine Absenkung des Wahlalters etwas auszugleichen. SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, das Wahlalter für die Wahlen zum EU-Parlament und zum Bundestag von 18 auf 16 Jahre abzusenken. Was den Bundestag betrifft, ist dafür allerdings eine Grundgesetzänderung notwendig.

