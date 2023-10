Nach Mord an einem Obdachlosen sind drei Jugendliche in U-Haft

Bielefeld: Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Nordrhein-Westfalen sind drei Jugendliche in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Bielefeld mitteilte, stehen der 14-Jährige und die zwei 15-Jährigen im Verdacht, den Mann mit Faustschlägen und Messerstichen getötet zu haben. Ihre Tat sollen sie gefilmt haben. Die Polizei warnte davor, das Video von der Tat weiter zu verbreiten. Dies könne eine Straftat darstellen und werde verfolgt, so die Ermittler.

