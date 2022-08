Nach Missbrauchsvorwürfen: DSV will externes Aufarbeitungsteam einsetzen

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, örtlich Gewitter; Höchstwerte 25 bis 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, teils recht sonnig. Örtlich Schauer und Gewitter. - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in einzelnen Gemeinden. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 15 Grad. Morgen bewölkt mit Schauern. Am Sonntag in Franken Wetterbesserung, sonst weiter unbeständig. Am Montag wieder überwiegend sonnig. Höchstwerte 19 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2022 15:00 Uhr